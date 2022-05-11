الرئاسة التركية: حماية اللاجئين مسؤوليتنا الإنسانية

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إنهم يرون في حماية اللاجئين في بلاده مسؤوليتهم الإنسانية.

وأضاف في كلمة، الأربعاء، خلال "ورشة الإعلام المحلي"، أن المحاولات الممنهجة للتضليل وهندسة المجتمع، طالت مؤخراً سياسات تركيا المتعلقة بالهجرة والمهاجرين.

وأكد أن تركيا حكومة وشعباً لن تسمح "بمحاولات تأمين المصالح السياسية عبر الحسابات الخبيثة" فيما يتعلق بموضوع الهجرة والمهاجرين.

وأشار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان، كشف جلياً موقف تركيا في هذا الخصوص، والذي يتمثل بـ "عدم تسليم المظلومين إلى القتلة".

وشدد ألطون على أن "حماية اللاجئين إلى بلادنا مسؤوليتنا الإنسانية".

وأوضح أن مؤسسات الدولة التركية بأسرها تتابع موضوع الهجرة والمهاجرين عن كثب وتتخذ كافة التدابير اللازمة، وأنهم لن يسمحوا بأية فوضى في هذا الخصوص.