بوريل: تركيا قامت بوساطة جيدة بين روسيا وأوكرانيا

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن تركيا تتمتع بعلاقات جيدة مع أوكرانيا وروسيا، وإنها قامت بوساطة جيدة للغاية خلال الحرب الدائرة بين الجانبين.

وأوضح بوريل في تصريح لصحفية "Frankfurter Allgemeine" الألمانية، الأربعاء، أن تركيا والأمم المتحدة تعتبران من أفضل الجهات التي يمكنها لعب دور وساطة في النزاع الروسي الأوكراني.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون وسيطًا، مضيفا: "روسيا لن تقبلنا كوسيط ونحن أيضا لا نقبل بوساطة روسيا، ولا تستطيع الصين أيضًا أن تلعب دور الوساطة، لأنها تقف إلى جانب الروس".

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لأوكرانيا من أجل أن تكسب حربها ضد روسيا.