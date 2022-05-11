تركيا: تحييد 10 إرهابيين من بي كا كا شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 10 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن تحييد الإرهابيين جرى في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات".

وأشار البيان إلى أن المحيدين كانوا يستعدون لتنفيذ أعمال إرهابية في المنطقتين المذكورتين.

وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها لتدمير أوكار الإرهابيين شمالي سوريا.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك"، وطهرت خلالهما آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم والعيش فيها بأمان.