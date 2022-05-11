تركيا تكشف عن جوازات السفر الحديثة محلية الصنع

امتدت جهود تركيا لتعزيز الإنتاج المحلي بدلاً من الاعتماد على الواردات إلى إنتاج جوازات سفر حديثة محلية الصنع. وبعد يوم من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن جواز السفر "المحلي والوطني" المصنوع بالكامل في تركيا، قدمت وزارة الداخلية النموذج الرسمي الجديد من الجواز للصحافة، إلى جانب تصميم جديد لرخص القيادة.

وبالرغم من أن طباعة جوازات السفر مهمة سهلة، إلا أن تركيب شرائح الجيل التالي من "جوازات السفر الإلكترونية" أصبح أكثر صعوبة في وقت تواجه فيه الدول عقبات لوجستية عالمية ونقصا في الرقائق، بسبب عدد من العوامل لا سيما جائحة فيروس كورونا ما أعاق سلاسل الإمداد الدولي.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة قال وزير الداخلية سليمان صويلو يوم الثلاثاء إنهم اقتربوا من الوصول إلى الإنتاج المتسلسل لجوازات السفر الإلكترونية بعد أن انتهوا مؤخراً من مرحلة الإنتاج التجريبي. وأظهر عينة من جواز السفر ورخصة القيادة و"البطاقة الزرقاء" وهي نوع من الهوية الممنوحة لمواطنين أتراك سابقين.

وقال الوزير إن تركيا مثل العديد من البلدان الأخرى، كانت تحصل على جوازات السفر البيومترية من الجيل التالي من شركة أوروبية منذ عام 2018، وأن هذه الشركة تواجه الآن مشاكل في الحصول على الرقائق بسبب النقص العالمي. مضيفاً أن العديد من الدول عادت إلى إنتاج جوازات السفر القديمة. لكن تركيا، نجحت بجهود مديرية السجل المدني ووزارة الخزانة والمالية في إنتاج تجريبي لجوازات السفر البيومترية.

وأعلن بالقول: "بمشيئة الله، سنبدأ الإنتاج بكميات كبيرة في أغسطس/آب". مشيراً إلى إن جوازات السفر محلية الصنع تحتوي على "تقنية أحدث"، ما يمنحها المزيد من ميزات الأمان. وشدد على أن الجواز الجديد "يحتوي على شريحة لا تلامسية تعمل على نظام تشغيل خاص طوره مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا".

ويحتوي جواز السفر الجديد أيضاً على ميزات بصرية حديثة، أهمها أنه تم استبدال Turkey بـ Türkiye، وهو قرار تم تنفيذه بالفعل في العديد من الهيئات العامة. كما تحتوي الصفحات أيضاً على رموز وصور تظهر معالم وخصائص المدن التركية المعروفة. وفي الصفحات الوسطى من جواز السفر، نقشت صورة لمسجد آيا صوفيا الكبير في إسطنبول.

كذلك أعلن صويلو أن تاريخ انتهاء صلاحية "جوازات السفر الخضراء" الممنوحة لموظفي الخدمة المدنية قد تم رفعه من 5 إلى 10 سنوات.

وحول رخص القيادة قال الوزير إن رخصة القيادة البيومترية الجديدة ستحتوي على صورتين للمالك بدلاً من واحدة. وقال إن "البطاقة الزرقاء" وهي قطعة بسيطة من الورق تُمنح لمواطنين سابقين، سيتم تحويلها إلى بطاقة بيومترية مع شريحة لا تلامسية مثل جوازات السفر. وتمنح البطاقة الزرقاء حصرياً للأشخاص الذين هم مواطنون أتراك بالولادة ويتخلون عن جنسيتهم بموافقة وزارة الداخلية، للحصول على جنسية بلد آخر لا يوافق على الجنسية المزدوجة.

ومن المقرر منح جوازات السفر الجديدة فقط لمن يسعون لتغيير جوازات سفرهم الحالية والذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم أو ستنتهي صلاحيتها اعتباراً من أغسطس/آب فصاعداً.

وقال صويلو أيضاً إن تركيا تجري مفاوضات مع المجر بشأن طباعة جوازات السفر. وأوضح أنهم يناقشون إمكانية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جوازات السفر، وأنهم إذا توصلوا إلى اتفاق، فستتمكن المجر من طباعة جوازات سفرها في تركيا إذا دعت الحاجة إلى ذلك وستقوم بطباعة جوازات السفر التركية في حال واجهت البلاد صعوبة بذلك.