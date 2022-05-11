تركيا تنتظر وصول سفينة التنقيب الرابعة في 19 مايو

تنتظر تركيا وصول سفينة الحفر الرابعة التي سيتم استخدامها في التنقيب عن الهيدروكربونات في البحار، إلى ميناء "طاش أوجو" بولاية مرسين جنوبي البلاد، يوم 19 مايو/ أيار الجاري.

وبحسب معلومات من الشحن الدولي، فإن السفينة المذكورة غادرت كوريا الجنوبية في 7 مارس/ آذار الفائت.

وأوضحت المعلومات أن السفينة حاليا تبحر في المياه الإقليمية للجزائر في طريقها نحو تركيا.

يذكر أن تركيا تواصل التنقيب عن الهيدروكربونات في مناطقها بالبحار بسفن فاتح، وياووز، وقانوني.

وسبق أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ تركيا بالبحر الأسود، باحتياطي بلغ 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافية.