تشاوش أوغلو يلتقي نظيرته النرويجية في مدينة مراكش المغربية

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نظيرته النرويجية أنيكين هويتفيلد، على هامش اجتماع وزراء دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي المنعقد في المغرب.

وأوضح تشاوش أوغلو عبر حسابه في تويتر، الأربعاء، أنه التقى هويتفيلد في إطار الاجتماع المنعقد في مدينة مراكش المغربية بمشاركة 76 دولة ومنظمات دولية.

وأكد الوزير التركي أنه بحث خلال الاجتماع التطورات الإقليمية بما فيها فلسطين وسوريا وأوكرانيا.

وينعقد اجتماع التحالف الدولي بمشاركة 76 دولة، بينها تركيا، كما يشارك أيضا ممثلو عدة منظمات وكيانات دولية، أبرزها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمنظمة الدولية للشرطة القضائية "الإنتربول" وحلف الشمال الأطلسي "الناتو" ومجموعة دول الساحل والصحراء.

وأُسس التحالف الدولي لمكافحة "داعش" في سبتمبر/ أيلول 2014، ويضم 85 دولة ومنظمة دولية، للقضاء على التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.