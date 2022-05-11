واشنطن تشكر أنقرة لاستضافتها لاجئي سوريا ودعمها وحدة أوكرانيا

أعربت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن شكرها تركيا جراء استضافتها ملايين اللاجئين السوريين، ودعمها استقلال ووحدة أراضي أوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقائها نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، على هامش مؤتمر دولي لدعم سوريا في بروكسل، بحسب بيان صادر عن مكتب المندوب الأمريكي.

وأكدت على ضرورة استمرار تقديم المساعدات إلى الشعب السوري عبر بوابة جيلوة غوزو التركية.

كما تقدمت بالشكر إلى تركيا جراء استضافتها 3.7 ملايين لاجئ سوري على أراضيها.

وشددت على أن عودة السوريين إلى بلادهم يجب أن تكون طوعية وآمنة ومشرّفة, معربة عن شكرها إلى تركيا إزاء دعمها وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ووقوفها إلى جانب شعبها.