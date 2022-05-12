أنقرة: ندعم حلا لقضية إقليم الصحراء يستند للقرارات الدولية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية السفير تانجو بيلغيتش، الخميس، دعم بلاده حلا سياسيا لقضية إقليم الصحراء يستند للقرارات الدولية.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الخارجية التركية، السفير تانجو بيليغيتش، نشرته السفارة التركية بالجزائر، على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وقال بيلغيتش، إن أنقرة "تدافع منذ البداية عن إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن خلال الحوار بين الأطراف".

وأضاف: "تركيا تدعم وحدة أراضي وسيادة جميع دول المنطقة داخل حدودها المعترف بها دوليا".