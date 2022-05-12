انطلاق القمة التجارية التركية الأوغندية في كمبالا

انطلقت اليوم الخميس، القمة التجارية التركية الأوغندية في العاصمة كمبالا، بمشاركة 650 من رجال الأعمال ومنظمات اقتصادية.

وحضر القمة السفير التركي في أوغندا كرم ألب، ونائب وزير التجارة التركي رضا طوراغاي، ورئيس مجلس الأعمال التركي الأوغندي، دوغان علي دوغان، والعديد من المسؤولين الأتراك.

وأشار إلى أن الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني والعديد من الوزراء الأوغنديين سيحضرون القمة كضيوف شرف.

من جانبه قال جان أتاصوي رئيس ديوان السفارة التركية، إن القمة شهدت اهتماما كبيرا من قبل الحكومة الأوغندية، مشيرا أن القمة الأخيرة عقدت قبل جائحة كورونا.

وأضاف يشارك 650 رجل أعمال من البلدين في القمة، مؤكدا أنها ستكون نقطة تحول بالعلاقات التركية الأوغندية.

بدوره، قال القنصل الفخري لأوغندا في تركيا ليفنت درويش أوغلو، إن رجال الأعمال الأتراك لم يتعرفوا بعد بشكل جيد على شرقي إفريقيا وخاصة أوغندا.

واوضح أن الأتراك أقاموا العديد من الاستثمارات في إفريقيا، بينما لا تزال شرقي إفريقيا بعيدة عن المستثمرين الأتراك.

وأضاف درويش أوغلو: "بصفتي القنصل الفخري ورجل أعمال، فإنني أهدف إلى تعريف أوغندا للمستثمرين الأتراك وتقديم فرص تجارية فيها".