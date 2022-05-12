أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 21 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك" شمالي سوريا ردا على هجوم للتنظيم استهدف مخفرا حدوديا بولاية غازي عنتاب جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان أن القصف مستمر على أهداف التنظيم في المنطقة ردا على الهجوم المذكور.

وأضافت أن "أي محاولة ضد استقرار وأمن شعبنا سيتم الرد عليها بالمثل، والمكافحة ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي".

ونشرت الوزارة مشاهد من عملية الرد.

وفي وقت سابق الخميس، أصيب 4 عسكريين ومدني بولاية غازي عنتاب، جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" من منطقة عين العرب شمالي سوريا، باتجاه مخفر حدودي للجيش التركي في منطقة قارقمش بولاية غازي عنتاب.