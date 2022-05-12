تركيا تطلق عملية "أرن - الحصار 9" ضد بي كا كا الإرهابي في بينغول

أطلقت وزارة الداخلية التركية، الخميس، عملية "أرن - الحصار 9" ضد عناصر تنظيم بي كا كا الإرهابي في ولاية بينغول شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هدف العملية تحييد الإرهابيين الموجودين في المنطقة.

وأشار البيان إلى مشاركة 37 فريقا يضم 551 عنصرا من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين.

وأكد تواصل نجاحات عمليات "أرن - الحصار" الهادفة إلى القضاء التام على الإرهاب في البلاد، من خلال تأييد الشعب.

و"أرن الحصار" هي سلسلة عمليات أطلقتها وزارة الداخلية نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل" الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.