حزب العدالة والتنمية في تركيا يدين مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

أدان حزب العدالة والتنمية التركي مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة فضائية "الجزيرة" برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أنه لا يمكن إخفاء جرائم قتل الصحفيين.

وقال نعمان قورتولموش، نائب رئيس الحزب، عبر بيان: "لا يمكن لإسرائيل التي تقتل بلا مبالاة الفلسطينيين الأبرياء كل ساعة وكل يوم، دون التفرقة بين الأطفال والنساء وكبار السن، التستير على جرائمها ضد الإنسانية بقتل الصحفيين".

وأضاف: "أتمنى الرحمة من الله لمراسلة الجزيرة شيرين أبو عقيلة التي استشهدت برصاص قوات الإسرائيلية".

وتابع: " كفى. يجب على المجتمع الدولي أن يحاسب إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية".

وصباح الأربعاء، قتلت الإعلامية أبو عاقلة (51 عاما) بعد إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.