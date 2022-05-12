وزير التجارة التركي يشدد على أهمية منتدى سراييفو للأعمال في منطقة البلقان

أكد وزير التجارة التركي محمد موش، أن منتدى سراييفو للأعمال، بات واحدا من الفعاليات الهامة التي تجري في منطقة البلقان نظرا للمشاركة الواسعة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى سراييفو الحادي عشر للأعمال الذي بدأ الأربعاء في العاصمة البوسنية.

وأوضح موش أن تركيا تدرك جيدا مدى ارتباطها بالمنطقة ثقافيا وتاريخيا، معربا عن سعادته للمشاركة في المنتدى.

وأضاف أن المنتدى يهدف تحقيق التنمية المستدامة لدول البلقان وزيادة الاستثمارات في هذه المنطقة.

وتابع قائلا: "البوسنة وعموم دول البلقان، لها أهمية جغرافية لقربها من دول الاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر أن تتمركز الشركات التركية والعالمية مستقبلا في هذه المنطقة للاستفادة من ميزاتها".

ولفت إلى أن تركيا تولي أهمية خاصة للتعاون مع المنظمات الدولية، مشيرا في هذا السياق إلى توقيع تركيا مؤخرًا اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول بما في ذلك 5 دول في جنوب شرق أوروبا.

وأكد موش أن تركيا ترغب في رؤية البوسنة والهرسك ضمن أعضاء منظمة التجارة العالمية.

وقال في هذا السياق: "يوفر منتدى سراييفو للأعمال أرضية فريدة لطرح أفكار وإجراءات جديدة من شأنها المساهمة في استكشاف إمكانات منطقة جنوب شرق أوروبا، وتركيا كونها جزء من هذه المنطقة، تدرك جيدًا التزاماتها التاريخية والثقافية المشتركة".