البيت الأبيض: نعمل مع الجانب التركي بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعمل مع الجانب التركي لتوضيح موقفه حيال عملية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، تعليقًا على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن فيها تحفظ بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو..

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن العديد من الدول الأعضاء في الناتو عبرت عن دعمها لعضوية فنلندا والسويد.

وأضافت: "نواصل العمل مع تركيا والممثلين الذين قامت بتعيينهم".

وفي وقت سابق الجمعة، أعرب الرئيس أردوغان عن تحفظ بلاده حيال عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وقال أردوغان في تصريح صحفي بإسطنبول: "نتابع حاليًا التطورات المتعلقة بالسويد وفنلندا، لكننا لا نتعاطى بإيجابية حيال هذا الأمر".

وأضاف أنه من المؤسف أن البلدان الاسكندنافية أصبحت مثل دار ضيافة للتنظيمات الإرهابية، فتنظيمي "بي كا كا" و "د ه ك ب ج" الإرهابيين عششوا في دول مثل السويد وهولندا، ويشغلون مقاعد في برلماناتهم.

والخميس، أعلنت فنلندا في بيان مشترك صادر عن الرئيس ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين، عزمها تقديم طلب انضمام إلى "الناتو"، لتمهد الطريق أمام نمو الحلف بينما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية.

وعقب ذلك أعلنت السويد الخميس أيضاَ، عزمها تقديم طلب انضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرة أنها أعدت جميع الخطط الخاصة بطلب العضوية.