رئيس أوغندا: سنعفي رجال الأعمال الأتراك من دفع الضرائب

قال الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، الخميس، إن بلاده ستعفي رجال الأعمال الأتراك المستثمرين فيها من دفع ضرائب المنتجات التي تُصدر إلى أوروبا والولايات المتحدة.

جاء ذلك في كلمة له خلال القمة التجارية التركية الأوغندية، المقامة بالعاصمة كمبالا، بمشاركة وزراء ورجال الأعمال من كلا البلدين.

وقال موسيفيني: "نرحب بالاستثمارات التركية، الاستثمار في أوغندا لا يقتصر عليها فحسب، فأوغندا عضو في مجتمع شرق إفريقيا، وبالتالي هي بمثابة بوابة لكامل منطقة شرق إفريقيا".

وأكد موسيفيني أن بلاده ستعفي رجال الأعمال الأتراك المستثمرين من دفع ضرائب المنتجات التي يتم تصنيعها في بلاده وتصديرها إلى أوروبا والولايات المتحدة.

بدوره، قال وزير الخارجية الأوغندي، جيجي أودونغو، إن رجال الأعمال في بلاده غيروا وجهتهم باتجاه تركيا عقب جائحة كورونا.

وأضاف أن رجال الأعمال الأتراك زاروا أوغندا وشاهدوا فرص الاستثمار فيها، ما يمهد الطريق لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والخصخصة، أنيت إيفلين، إن القمة توفر فرص كبيرة للاستثمارات الثنائية بين البلدين.