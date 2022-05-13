محادثات تركية إسبانية لتطوير العلاقات الاقتصادية في مدريد

عقد وزير التجارة التركي محمد موش، محادثات مع وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية رييس ماروتو، وشخصيات من عالم الأعمال.

جاء ذلك على هامش زيارة يقوم بها إلى مدريد، الجمعة، لحضور اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية التركية-الإسبانية المشتركة.

وقالت وكالة الأناضول إن موش وماروتو وقعا على بروتوكول يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أكبر.

ولاحقًا شارك موش وماروتو في اجتماع عقد بغرفة تجارة إسبانيا بحضور مدراء شركات كبرى.

وفي كلمة خلال الاجتماع، قال موش إن حجم التجارة بين تركيا وإسبانيا بلغ 16 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع خلال أول 4 أشهر من العام الجاري 16 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2021.

وأكّد أن البلدين يقتربان من هدفهما المتمثل في رفع التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار.

بدورها قالت ماروتو إن تركيا شريك استراتيجي ومهم جدًا بالنسبة إلى إسبانيا، وأحد أهم شركائها التجاريين في العالم.

وأضافت: "تركيا تعد سوقًا مهمًا جدًا لشركاتنا اقتصاديًا وتجاريًا".

ودعت الوزيرة الشركات الاسبانية ذات الخبرة في مجالات المياه والطاقة المتجددة والطيران والملاحة البحرية والدفاع لزيادة تعاونها مع نظيراتها في تركيا.

وتنشط 700 شركة إسبانية تقريبًا في تركيا، وأكثر من 100 شركة تركية في إسبانيا.