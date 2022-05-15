أردوغان وتبون سيترأسان الاجتماع الأول لمجلس التعاون غداً الإثنين

يحل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضيفاً اليوم على تركيا بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، أن زيارة تبون ستستغرق 3 أيام من 15 إلى 17 مايو/أيار الجاري.

ولفتت أن الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، سيعقد في أنقرة الإثنين برئاسة أردوغان وتبون.

وأشارت إلى أنه ستتم خلال الاجتماع الذي يشارك فيه الوزراء المعنيون مراجعة العلاقات التركية الجزائرية المستندة إلى روابط تاريخية متجذرة بكافة أوجهها.

كما سيجري تناول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

ومن المنتظر أن يتبادل الجانبان وجهات النظر خلال المباحثات حول قضايا إقليمية ودولية.

وسيتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الراهن بين تركيا والجزائر، في إطار الزيارة التي تأتي في الذكرى السنوية الـ 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين والشقيقين.

وغادر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ظهر الأحد، البلاد متوجها إلى تركيا.

ونشرت الرئاسة الجزائرية على حسابها بتويتر صور مغادرة الرئيس تبون مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، نحو تركيا.