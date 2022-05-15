الاستخبارات التركية تحيّد إرهابيا شمالي سوريا

تمكنت الاستخبارات التركية، من تحييد الإرهابي أكرم أوستك من تنظيم "بي كا كا" في منطقة عين العرب شمالي سوريا.

وبحسب ما أفادت وكالة الأناضول، تمكنت الاستخبارات التركية من تحديد مكان اختباء الإرهابي الذي تنكر باسم "خيري".

وصدرت بحق الإرهابي مذكرة بحث من السلطات الأمنية التركية لانتسابه لتنظيم "ي ب س" أو ما يسمى "وحدات الحماية المدنية"، التي تقف وراء حفر الأوكار الإرهابية عامي 2015 و2016.

كما أنّ الإرهابي قضى أعواما عديدة في السجون التركية، لمشاركته في عمليات تأمين سلاح وقتل وخطف أطفال قصّر وتسليمهم لتنظيم بي كا كا.

كما شارك الإرهابي في التخطيط لهجمات مسلحة في مدينة شرناق عام 1991.