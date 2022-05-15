الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يصل أنقرة في زيارة رسمية

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم الأحد، مطار أسن بوغا الدولي في العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الجزائري والوفد المرافق له نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي.

كما استقبل تبون في المطار، رئيس مجموعة الصداقة التركية الجزائرية، النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي، أورهان أطالاي، والسفيرة التركية في الجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش، والسفير الجزائري في أنقرة سفيان ميموني.

ويزور الرئيس الجزائري تركيا بين 15-17 مايو/ أيار الجاري، تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان سابق لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية.

ومن المقرر أن يرأس أردوغان وتبون في أنقرة الإثنين، الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

فيما يرأس تبون إلى جانب نائب أردوغان في إسطنبول الثلاثاء، منتدى الأعمال والاستثمار التركي الجزائري.