الناتو: تركيا أبلغتنا تحفظاتها حيال احتمال ضم السويد وفنلندا

قال مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ميرسيا جيوانا، إن تركيا أبلغت الحلف مخاوفها وتحفظاتها بشأن احتمال انضمام فنلندا والسويد إليه.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به جيوانا، الأحد، قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي المنعقد في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضح أن مباحثات مع الجانب التركي جرت مساء أمس بشأن احتمال انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، وأن تلك المباحثات كانت "شفافة وبناءة".

وتابع قائلا: "تركيا حليف مهم، وأنقرة أبلغتنا مخاوفها وتحفظاتها بشأن انضمام هاتين الدولتين إلى الحلف".

وأردف: "في حال قررت فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو، فسنرحب بهما ونعمل على إيجاد توافق حول هذا الأمر".

وأمس قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أي دولة ستكون عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يجب ألا تدعم تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن السويد وفنلندا تقدمان دعما علنيا جدا لـ"بي كا كا" و(ذراعه السوري) "ي ب ك" رغم جميع التحذيرات، وهو ما ينعكس سلبا على مشاعر الشعب التركي.