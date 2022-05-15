تركيا تدين الاعتداء على مدرسة لوقف المعارف بأفغانستان ومقتل المدير

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحد، هجوما أدى إلى مقتل مدير في مدرسة تابعة لوقف المعارف التركي بولاية قندهار الأفغانية.

وذكر بيان عن الخارجية التركية أنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مقتل نائب مدير مدرسة "عينو مينه" الابتدائية التابعة لوقف الديانة التركي في هجوم تعرض له أمس السبت.

وأضاف البيان: "ندين بشدة هذا الهجوم الشنيع تجاه مسؤول في مدرسة وقف المعارف التركي الذي يقدم مساهمة كبيرة بمجال التعليم في أفغانستان".

وأعربت الخارجية عن أملها في تحديد الجناة وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت، سائلة الله تعالى الرحمة للفقيد، مقدمة تعازيها إلى الشعب الأفغاني الصديق والشقيق.