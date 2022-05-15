وزيرة الخارجية الليبية تبحث مع السفير التركي لدى طرابلس العلاقات الثنائية

استقبلت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش السفير التركي لدى طرابلس كنعان يلماز، وبحثت معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

وجرى اللقاء في العاصمة طرابلس، حيث ناقشا "دعم التعاون الاقتصادي" بين تركيا وليبيا، وفق بيان للخارجية الليبية.

وأفاد البيان، بأن الجانبان بحثا أيضا "سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها".

وأعرب المسؤول التركي خلال اللقاء، عن دعم بلاده "الكامل لحكومة الوحدة الوطنية (..) في جهودهما لدعم المسار الديمقراطي وصولا للانتخابات، لتعزيز الاستقرار بليبيا".

وجراء خلافات بين البرلمان ومؤسسات أخرى رسمية حول قانون الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، حيث تعيش ليبيا الغنية بالنفط صراعا على السلطة منذ نحو عقد.

وترتبط ليبيا وتركيا بعلاقات سياسية واقتصادية وتاريخية متميزة، حيث يجمع بين البلدين اتفاقيات تعاون في مختلف المجلات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وغيرها.