أردوغان يستقبل رسميا نظيره الجزائري

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وبدأت المراسم باستقبال أردوغان للرئيس الضيف عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي، تلاه عزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية على منصة الشرف، ومن ثم قدم كل زعيم وفد بلده للآخر.

وخلال مراسم الاستقبال الرسمية أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف الجزائري.

وعقب التقاط الصور التذكارية توجه الزعيمان إلى داخل مبنى المجمع الرئاسي لبدء اجتماع ثنائي يتبعه آخر يضم وفدي البلدين.

ومن المنتظر أن يشارك أردوغان وتبون في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويعقدان بعده مؤتمرا صحفيا.

كما يقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف ضيفه تبون، يشارك فيها وزراء ومسؤولون من كلا البلدين.

وأمس الأحد، وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مطار "أسن بوغا" الدولي في العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.