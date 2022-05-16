السويد ترسل وفدا إلى تركيا للتباحث حول مسألة انضمامها لحلف الناتو

أعلنت الحكومة السويدية إرسال وفد إلى تركيا للتباحث حول ملف انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي تعارضه أنقرة.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي في تصريح صحفي مساء الأحد، إن الوفد سيقيم مع نظرائهم الأتراك ملف الانضمام إلى الناتو

والسبت، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في تصريحات من برلين، إن السويد وفنلندا تقدمان "دعما علنيا جدا" لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي وذراعه السوري "ي ب ك" رغم جميع التحذيرات، وهو ما ينعكس سلبا على مشاعر الشعب التركي.

والجمعة، أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تحفظ تركيا على عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

والخميس، أعلنت فنلندا في بيان مشترك صادر عن الرئيس ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين، عزمها تقديم طلب انضمام إلى "الناتو"، وتبعتها السويد في الإعلان عن عزمها الإقدام على الخطوة نفسها.