السويد وفنلندا تتجاهلان طلبات تركيا لتسليمها أشخاصاً من تنظيمي غولن وبي كا كا الإرهابيين

تغاضى السويد وفنلندا منذ خمس سنوات عن طلبات تركيا لتسليمها أعضاء من تنظيمي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيين المقيمين على أراضيهما.

وعلم مراسل الأناضول من وزارة العدل التركية، أن الأخيرة طلبت من فنلندا تسليمها 6 إرهابيين من "غولن" و6 آخرين من "بي كا كا" في آخر 5 سنوات في ضوء قرارات قضائية صادرة بذلك.

كما طلبت أنقرة من السويد تسليمها 10 إرهابيين من "غولن" و11 إرهابيا من "بي كا كا"، ليبلغ إجمالي الإرهابيين الذين طلبت تركيا تسليمهم من البلدين المذكورين 33.

ورغم مرور الأعوام، إلا أن فنلندا والسويد لم تستجبا لطلبات تسليم الإرهابيين، ورفضتا طلبات تسليم 19 إرهابيًا، ولم تقدما ردا بخصوص 5 آخرين متذرعين بأسباب مختلفة.

ووفقًا للمعلومات، تتواصل الإجراءات المتعلقة بـ 9 ملفات تسليم إرهابيين في كلا البلدين، 2 منهما في فنلندا و7 في السويد.