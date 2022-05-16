القبض على إرهابي من داعش في ولاية شانلي أورفة

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، إلقاء القبض على مشتبه به من تنظيم داعش الإرهابي في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية.

وأوضحت الداخلية التركية في بيان، أنه تم القبض على الإرهابي بشار المزهن الملقب بـ"أبي أنس القحطاني" بعملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب في شانلي أورفة.

وأضاف البيان أن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت حملة للقبض على الإرهابي المذكور بعد العثور على عدد من الوثائق التنظيمية التي ورد اسمه فيها.

وذكر البيان أن بشار المزهن هو الإرهابي العاشر الذي يتم القبض عليه هذا العام، قبل تنفيذ عملية انتحارية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، فإن المزهن (سوري الجنسية) انضم إلى داعش الإرهابي عام 2015.

وتلقى المزهن داخل صفوف التنظيم الإرهابي، تدريبات قتالية لفترة طويلة.