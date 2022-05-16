تبون: نطمح لرفع استثمارات تركيا بالجزائر إلى 10 مليارات دولار

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ثقته بأن الاستثمارات التركية في بلاده ستصل إلى 10 مليارات دولار وأكثر خلال فترة قصيرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الإثنين، عقب لقاء عقداه في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار تبون أن حجم الاستثمارات التركية في الجزائر وصل إلى 5 مليارات دولار.

وردا على سؤال حول إمكانية بناء شراكة اقتصادية في المجالات الاستراتيجية بين البلدين، أجاب: "هذا ممكن بالطبع، ونحن أعربنا عن ترحيبنا بذلك، ووقعنا اتفاقيات في العديد من المجالات، وهذه الاتفاقيات ليست محدودة لا زمنيا ولا ماديا".

ولفت أن بلاده تطمح لاتخاذ خطوات مهمة مع تركيا في مجال الصناعة لا سيما البحرية، سواء العسكرية منها أو المدنية.

وفي الشأن الليبي ذكر تبون أن بلاده تمتلك وجهة نظرة واحدة مع تركيا بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل بدون انتخابات في ليبيا.

وأضاف: "لا بديل عن تسليم الإدارة للشعب في ليبيا".

وتابع: "نحن بالفعل في خضم مشاورات متبادلة مع تركيا حول هذه القضية".