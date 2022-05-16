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تركيا تشتري مروحيات شينوك الأمريكية لتعزيز قدراتها في مكافحة حرائق الغابات

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 16.05.2022 13:18
آخر تحديث في 16.05.2022 13:24
مروحيات شينوك- Chinook الأمريكية أرشيفية مروحيات شينوك- Chinook الأمريكية (أرشيفية)

عززت المديرية العامة للغابات التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية أسطول فرقها للإطفاء بمروحيات شينوك- Chinook الأمريكية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن المديرية العامة للغابات في تركيا تواصل استعداداتها لمكافحة الحرائق، تزامناً مع حلول موسم الصيف.

وفي هذا الإطار، استلمت تركيا 4 مروحيات من طراز "شينوك" الأمريكية، ومن المقرر وصول 6 مروحيات من الطراز ذاته، الأيام القليلة المقبلة.

وكانت المروحيات المذكورة شاركت العام الماضي في جهود إطفاء الحرائق بتركيا، ونال أداؤها إعجاب المسؤولين الأتراك.

وتتميز هذه المروحيات بامتلاكها محركين، وقدرة استيعابية للمياه تصل إلى 10 أطنان، فضلاً عن قابليتها على المناورات الواسعة.

وأعلنت المديرية العامة للغابات في تركيا أنها تستعد لمكافحة الحرائق هذا العام عبر 3 طائرات و39 مروحية إطفاء و8 طائرات بدون طيار.

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