تركيا تشتري مروحيات شينوك الأمريكية لتعزيز قدراتها في مكافحة حرائق الغابات

عززت المديرية العامة للغابات التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية أسطول فرقها للإطفاء بمروحيات شينوك- Chinook الأمريكية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن المديرية العامة للغابات في تركيا تواصل استعداداتها لمكافحة الحرائق، تزامناً مع حلول موسم الصيف.

وفي هذا الإطار، استلمت تركيا 4 مروحيات من طراز "شينوك" الأمريكية، ومن المقرر وصول 6 مروحيات من الطراز ذاته، الأيام القليلة المقبلة.

وكانت المروحيات المذكورة شاركت العام الماضي في جهود إطفاء الحرائق بتركيا، ونال أداؤها إعجاب المسؤولين الأتراك.

وتتميز هذه المروحيات بامتلاكها محركين، وقدرة استيعابية للمياه تصل إلى 10 أطنان، فضلاً عن قابليتها على المناورات الواسعة.

وأعلنت المديرية العامة للغابات في تركيا أنها تستعد لمكافحة الحرائق هذا العام عبر 3 طائرات و39 مروحية إطفاء و8 طائرات بدون طيار.