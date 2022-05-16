تركيا تنتظر استلام سفينة التنقيب الرابعة خلال أيام قلائل

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية أن سفينة التنقيب الرابعة التي ستنضم إلى أسطول سفن التنقيب فيها، ستصل تركيا يوم 19 مايو/ أيار الجاري.

وأضاف فاتح دونماز في كلمة الاثنين، في اجتماع بإسطنبول حول تقنيات صناعة النفط، أن سفينة التنقيب الرابعة أمضت قرابة شهرين من الإبحار في طريقها إلى تركيا، دون أن يكشف الجهة التي قدمت منها.

وأوضح أن السفينة التي ستتجه أولاً إلى ميناء مرسين، جنوبي البلاد، ستظل هناك قرابة شهرين لاستكمال التحضيرات اللازمة من أجل التنقيب.

وأشار إلى أن السفينة المذكورة ستباشر أعمال التنقيب بعد الانتهاء من طلائها واستكمالها الاختبارات الأخرى.

وأكد أن سفينة التنقيب الرابعة تصنف ضمن سفن التنقيب العميقة من الجيل السابع، لافتاً إلى عدم وجود سفن تنقيب تتفوق عليها من الناحية التكنولوجية.

وفي سياق متصل، قال الوزير التركي إنهم قاموا بالتنقيب في 112 بئرا على البر العام الماضي، مشدداً على اعتزامهم رفع هذا الرقم إلى 150 بئرا بحلول نهاية 2022.

وسبق أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ تركيا بالبحر الأسود، باحتياطي بلغ 320 مليار مترا مكعبا، ثم أعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافية.