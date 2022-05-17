الداخلية التركية تطلق عملية جديدة ضد "بي كا كا" بجبل أغري

أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "أرن-الحصار 10"، ضد إرهابيي تنظيم "بي كا كا"، في منطقة جبل "أغري" شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن 915 عنصرا أمنيا يشاركون في العملية.

وأشارت إلى أنه تم اطلاق العملية إثر توصل جهاز الاستخبارات التركي لمعلومات تفيد بأن 5 إرهابيين سيتسللون من الجانب الإيراني إلى المنطقة.

ولفتت إلى أنه تم تحييد إرهابي حاول التسلل إلى المنطقة، في اشتباك خلال اليوم الأول من العملية.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، في يناير/ كانون الثاني 2021، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة".

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي من "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.