تبون يدعو رجال الأعمال الأتراك للاستثمار الزراعي في الجزائر

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المستثمرين الأتراك إلى الاستثمار في المجال الزراعي ببلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، بافتتاح منتدى الأعمال والاستثمار التركي الجزائري، في إسطنبول، بمشاركة نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

وأكد حرصه على الربح المتبادل بين تركيا والجزائر على الصعيد الاقتصادي.

ولفت إلى أن الجزائر تشهد قفزة اقتصادية رغم وجود ركود اقتصادي كبير في العالم.

ونوه أن الجزائر ليس لديها ديون خارجية، وحققت نموا بلغ 3 في المئة.

ولفت الرئيس تبون إلى وجود مساحات شاسعة من الأراضي الجاهزة للزراعة في الجزائر، بانتظار من يستثمرها.

وأكد عدم وجود أي مشكلة على صعيد المياه، بل على العكس هناك فائض مائي.

وأضاف: "لذلك نقول لأشقائنا الأتراك لدينا أراض واسعة، تعالوا نزرعها ونقوم بالتصدير معا".

بشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وصل تركيا، الأحد، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

والإثنين، ترأس تبون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، في أنقرة.