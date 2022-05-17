تركيا.. تدمير مخبأين لإرهابيين بولاية تونج إيلي

دمرت قوات الدرك التركية مخبأين استخدمهما إرهابيو "بي كا كا"، عبر عملية نفذتها في ولاية تونج إيلي شرقي البلاد.

وأفادت ولاية تونج إيلي في بيان، الثلاثاء، أن قوات الدرك نفذت عملية في ريف منطقة هوزات ضمن إطار عملية "أرن الحصار 7".

وعثرت القوات خلال عمليات تمشيط أجرتها في منطقة حرجية على مخبأين تبين أن إرهابيي التنظيم كانوا يستخدمونهما.

وضبطت داخل المخبأين، اللذين قامت بتدميريهما لاحقا، بطاريات ومولدة كهرباء وكميات من البنزين إضافة إلى لوازم معيشية.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة".

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.