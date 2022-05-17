رئيس البرلمان التركي: مستعدون لدعم تكامل الاقتصاد في المنطقة

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أن بلاده مستعدة دائما لدعم التكامل الاقتصادي وجهود التعاون التي من شأنها تشجيع تنمية المنطقة بجميع المجالات.

جاء ذلك خلال كلمة له الثلاثاء، في المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي المقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأعرب شنطوب عن أمله في أن يكون المؤتمر عبر أعضائه علامة فارقة مهمة لاستقرار المنطقة وتنميتها بطريقة مستدامة.

وأوضح أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات البرلمانية الدولية وأن الدبلوماسية البرلمانية ستساهم بشكل كبير في العمل على التكامل الإقليمي والتنمية.

وأشار إلى أن التضامن والتعاون والتنسيق على الصعيد الدولي أصبح أولوية رئيسية أكثر من أي وقت مضى في التاريخ، مؤكدا على ضرورة إيجاد تعاون إقليمي ودولي دون إغفال أحد.

وحول العلاقات التركية الأذربيجانية، قال شنطوب إن بلاده تقف إلى جانب أذربيجان وتدعمها تحت كل الظروف، مشيرا أن الدعم التركي لأذربيجان خلال حرب قره باغ كان من أجل قضية عادلة وحق تاريخي وقانوني.

وأضاف أن من الضروري أيضا التوصل إلى اتفاق منصف ومعقول وعادل من أجل السلام الإقليمي، لافتا إلى دعم أنقرة لمحادثات السلام بين دول الجوار.