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أردوغان: ندعم الناتو دون أن نعطي موافقات عمياء

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 18.05.2022 13:37
أردوغان: ندعم الناتو دون أن نعطي موافقات عمياء

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تدعم حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشدة، مشيرا أن ذلك لا يعني الموافقة على كل مقترحاته.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم، في البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "نحن فعليًا في مقدمة البلدان الداعمة بشدة لأنشطة الناتو ولكن هذا لا يعني أننا سنقول "نعم" لكل مقترح دون استفهام واستفسار".

واستنكر الرئيس التركي تصرف السويد وفنلندا في طلبهما من تركيا الموافقة على انضمامهما للناتو، في الوقت الذي ترفضان فيه تسليم الإرهابيين لها.

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