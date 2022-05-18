ألمانيا.. أوكرانيون يناشدون تركيا إجلاء المدنيين من ماريوبول

نظم حوالي 200 أوكراني مظاهرة أمام السفارة التركية في العاصمة الألمانية برلين، لمناشدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمساعدة في إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الخاضعة لحصار القوات الروسية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها بالتركية "أنقذوا ماريوبول".

وقالت الأوكرانية إيفا ياكوبوفسكا، في كلمة خلال المظاهرة، إنهم نظموا مظاهرة أولى أمام القنصلية التركية قبل أسبوعين لطلب المساعدة في إجلاء المدنيين.

ولفتت إلى استمرار حصار القوات الروسية على المدينة، قائلة إن حوالي 500 مدني أوكراني ما زالوا محاصرين في ماريوبول منذ أكثر من شهرين، وإنهم بحاحة ماسة للمساعدات الغذائية.

وشددت على ضرورة إجلاء هؤلاء المدنيين بشكل آمن، ولفتت الى عدم إمكانية ترتيب عملية الإجلاء من قبل أوكرانيا وروسيا فقط، داعية تركيا للمشاركة في هذه العملية.