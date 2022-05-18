الحكومة الائتلافية في قبرص التركية تحصل على ثقة البرلمان

حصلت الحكومة الائتلافية في جمهورية شمال قبرص التركية المكونة من أحزاب "الوحدة الوطنية" و"الديمقراطي" و"الميلاد من جديد"، على ثقة البرلمان.

جاء ذلك في تصويت جرى الأربعاء بالبرلمان، صوّت فيه 29 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، مقابل رفض 20 آخرين.

وشكر رئيس الوزراء أونال أوستل النواب الذين شاركوا في التصويت، متعهدا للجميع بالسعي من أجل نهضة البلاد.

وأكد أن حكومته ستواصل العمل بدعم من تركيا، من أجل ازدهار جمهورية شمال قبرص التركية.

وفي تصريح أدلى به للأناضول، قال أوستل إن من أهم واجبات حكومته رفع مستوى معيشة الشعب القبرصي.

وأكد أنه سيواصل التعاون والتنسيق مع تركيا في كافة المسائل والقضايا، من أجل بناء مستقبل أفضل لجمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف أنه سيسعى لتحسين الوضع الاقتصادي الذي تأثر سلبا نتيجة تفشي وباء كورونا وما نجم عنه من أزمات مختلفة في العالم أجمع.

يذكر أن رئيس الوزراء أونال أوستل شكّل حكومته الائتلافية يوم 12 مايو/ أيار الجاري.