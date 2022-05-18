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تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" شمالي سوريا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 18.05.2022 16:06
تحييد 4 إرهابيين من تنظيم بي كا كا شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، الأربعاء، أن 4 إرهابيين من التنظيم فتحوا نيرانا استفزازية باتجاه منطقة عملية "نبع السلام".

وأكدت أن قوات الكوماندوس التركية تدخلت بشكل ناجح وتمكنت من تحييد الإرهابيين.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

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