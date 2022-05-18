تشاوش أوغلو: نريد حل الخلافات مع واشنطن

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، رغبة أنقرة في حل الخلافات مع واشنطن.

جاء ذلك في كلمة خلال لقائه عددا من أبناء الجالية التركية في "البيت التركي" بنيويورك.

ولفت تشاوش أوغلو، إلى أنه سيعقد لقاءا ثنائيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأضاف: "نريد حل المشاكل التي نواجهها في علاقاتنا مع الولايات المتحدة، واللقاء الذي جرى بين رئيسنا وبايدن في روما، كان لقاءا هاما في هذا الإطار".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقى نظيره الأمريكي جو بايدن في العاصمة الإيطالية روما، على هامش قمة مجموعة العشرين، نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ولفت تشاوش أوغلو إلى تأسيس آلية استراتيجية بين البلدين بمقترح من بايدن، من أجل حل الخلافات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، والعمل من أجل التحرك سوية.

ومن المنتظر أن يعقد تشاوش أوغلو أول لقاء للآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية على مستوى وزراء الخارجية، مع نظيره أنتوني بلينكن.

وأعرب تشاوش أوغلو، عن أمله في أن يتم عقد لقاء على مستوى الزعماء، في إطار هذه الآلية، خلال العام الحالي.

وأردف:" آمل أن نتمكن من حل المشاكل أو تقليلها عبر هذه الآلية"، وأضاف :"كما يمكننا تطوير تعاوننا أيضا".

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، لفت تشاوش أوغلو إلى وجود دول ترغب باستمرار الحرب، وأن الشعبين الأوكراني والروسي يدفعان ثمن ذلك.

وشدد تشاوش أوغلو على ضرورة اعلان وقف اطلاق النار بأسرع وقت.

ولفت إلى أن تركيا تعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيربش، بخصوص اجلاء المدنيين، مشيرا إلى اجلاء أكثر من 600 مدني من مدينة ماريوبول.

كما ذكر أن غوتيريش اقترح تشكيل مجموعة اتصال تضم كلا من الأمم المتحدة، وتركيا وروسيا وأوكرانيا، بخوص القضايا الإنسانية.

وأفاد أنه يتم التخطيط لعقد اجتماع على المستوى الفني، في هذا الإطار، خلال الأيام المقبلة.