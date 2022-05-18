تشاوش أوغلو: واشنطن تعمل ما يلزم لتبديد مخاوف تركيا الأمنية من عضوية السويد وفنلندا في الناتو

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إن تركيا تتفهم المخاوف الأمنية للسويد وفنلندا في قرارهما الانضمام لحلف الناتو لكن ينبغي تبديد مخاوف أنقرة أيضا.

جاء ذلك في كلمة أمام نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة.

وأوضح أنه سيتناول مع بلينكن سبل حل الخلافات عن طريق الحوار والدبلوماسية.

وأضاف أن تركيا تهدف لرفع حجم التجارة مع الولايات المتحدة إلى 100 مليار دولار.

وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، أفاد تشاوش أوغلو أن العملية الروسية "أظهرت مرة أخرى أنه يجب على تركيا والولايات المتحدة القيام بتعاون أفضل بصفتهما صديقين وحليفين".

وحول قرار انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، لفت إلى أن تركيا تدعم سياسة الباب المفتوح للناتو، لكنها تمتلك مخاوف مشروعة بخصوص هذين البلدين.

وأردف: "البلدان يدعمان التنظيمات الإرهابية، لقد كشفنا عن مخاوفنا بشكل واضح، تحدثت مع نظيري من هذين البلدين في برلين، نتفهم مخاوفهم الأمنية، لكن ينبغي تبديد مخاوف تركيا أيضًا".