رئيس البرلمان التركي يزور شوشة بأذربيجان

أجرى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، زيارة إلى مدينة شوشة التاريخية في إقليم "قره باغ"، على هامش مشاركته في المؤتمر العام الـ3 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي الذي تستضيفه أذربيجان.

وإلى جانب شنطوب، تواجد نظرائه الباكستاني راجا برويز أشرف، والطاجيكي محمد طاهرذاكر زاده، والأذربيجانية صاحبة غافاروفا، خلال الرحلة التي نظمها البرلمان الأذربيجانية.

وأجرى شنطوب ومن معه جولة في المدينة التاريخية، حيث تلقوا معلومات من قبل الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في شوشة عن الطراز المعماري للمدينة والتراث الثقافي للشعب الأذربيجاني.

يذكر أن المنظمة الدولية للثقافة التركية، أعلنت في 31 مارس/آذار الفائت، مدينة شوشة الأذربيجانية بإقليم قره باغ المحررة من الاحتلال الأرميني، عاصمة الثقافة للعالم التركي لعام 2023.