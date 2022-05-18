شركة تورك تيليكوم تقيم معسكراً الكترونياً لتدريب خبراء جدد

تواصل شركة تورك تيليكوم إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا، والتي تمتلك أكبر مركز للأمن السيبراني في البلاد، دعم التطوير الوظيفي للشباب.

وقد بدأت الشركة بقبول طلبات المشاركين في معسكر الأمن السيبراني الذي تقيمه بهدف تدريب خبراء المستقبل. وستعقد الدورة الثالثة من المعسكر والتي تستمر 10 أيام من التدريب العملي، في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس/آب.

ويوفر هذا المعسكر فرصة تعليمية للشباب الذين يرغبون في تحسين معرفتهم وخبراتهم في مجال الأمن السيبراني ولديهم هدف وظيفي في هذا المجال.وحول المعسكر قال محمد إمرة فورال كبير مسؤولي الموارد البشرية في تورك تيليكوم:"بصفتنا المؤسسة التي تضم أكبر مركز للأمن السيبراني في تركيا، فإننا نواصل نقل معرفتنا العميقة في هذا القطاع إلى شبابنا من خلال مشاريعنا التي ننفذها بهدف المساهمة في الموارد البشرية المدربة في نطاق رؤية تركيا الوطنية للأمن السيبراني".

وأضاف:"نحن فخورون بأن نقدم للشباب الفرصة للدراسة في مجال الأمن السيبراني، وهو لبنة بناء الأمن القومي والشخصي".

ومن المقرر أن تنضم إلى المعسكر أسماء بارزة في صناعة الأمن السيبراني، كما ستتاح للمشاركين الفرصة لتلقي بعض التدريبات الأساسية بما في ذلك مقدمة عن الأمن السيبراني وأساسيات أمن الشبكات وأمن نظام التشغيل وأمن الاتصالات وأمن الشبكات اللاسلكية وأمن الهاتف المحمول.

وسيتلقى الدارسون أيضاً تعليماً شاملاً حول اختبارات الاختراق والاستجابة لحادث إلكتروني والبحث عن التهديدات الإلكترونية والتعامل مع الإساءة الإلكترونية.يذكر أن طلبات الانضمام إلى المعسكر مستمرة حتى 30 مايو/أيار.

وسينال أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة التي ستقام في نطاق الحدث، جوائز تكنولوجية قيمة يقدر مجموعها بـ 60.000 ليرة تركية.

>بقلم/ تيمور سرت