وزارة الداخلية التركية تعلن القبض على امرأتين من تنظيم "ي ب ك" الإرهابي في عفرين

أعلنت وزارة الداخلية التركية القبض على إرهابيتين من تنظيم "بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك" فيما تستعدان لارتكاب عمل انتحاري في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، أنها تلقت معلومات حول توجه امرأتين من مدينة منبج نحو عفرين مرورًا باعزاز لتنفيذ تفجير انتحاري، في عملية لمديرية الاستخبارات في ولاية هطاي والقوات التركية في سوريا بالتنسيق مع رئاسة الاستخبارات بالمديرية العامة للأمن التركية.

وأشار البيان إلى إلقاء القبض على الإرهابيتين في العملية التي نفذت اليوم.

ولفت إلى ضبط سترة انتحارية مع جهاز تحكم عن بعد تحوي على 5- 6 كيلوغرامات متفجرات بلاستيكية من نوع سي 4، و4 صواعق كهربائية.