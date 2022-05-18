وزير المالية التركي يزور مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

أعلنت وزارة الخزانة والمالية أن الوزير نور الدين نباتي سيجري زيارة إلى مصر مطلع يونيو/ حزيران المقبل، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخزانة والمالية، الأربعاء، أن نباتي سيكون على رأس وفد في الاجتماعات المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ بين 1 و3 يونيو القادم.

وسيتم خلال الاجتماعات مناقشة استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية للفترة المقبلة، والتطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بالاقتصاد التركي والسياسات الاقتصادية الحالية.

ومن المقرر أن يجري نباتي محادثات ثنائية مع نظرائه وممثلين رفيعي المستوى عن البنك الإسلامي للتنمية.