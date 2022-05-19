استشهاد جندي تركي شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، استشهاد أحد جنودها متأثرا بجراحه جراء هجوم بقذائف الهاون شنه إرهابيون شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، أن العريف حيدر شنول أصيب في 13 مايو/أيار الجاري جراء هجوم شنه إرهابيون في منطقة عملية "غصن الزيتون".

وأشارت أن شنول نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورغم كل الجهود لإنقاذه إلا أنه قضى متأثرا بجراحه.

وأعربت عن حزنها الشديد وتعازيها لأسرة الشهيد والقوات المسلحة والشعب التركي عامة، سائلة الله الرحمة للفقيد.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك"، وطهرت آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم والعيش فيها بأمان.