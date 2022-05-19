بيان تركي أمريكي: عازمون على العمل معا عن كثب لمواجهة التحديات الجيوسياسية

أكدت كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية عزمهما على العمل معًا عن كثب في مواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره الأمريكي انطوني بلينكن، الأربعاء، في نيويورك.

وأشار البيان إلى لقاء تشاوش أوغلو وبلينكن في نيويورك في إطار الآلية الاستراتيجية التركية - الأمريكية لتأكيد التعاون القوي بين الحليفين والشريكين في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال البيان: " تركيا والولايات المتحدة عازمتان على العمل معًا وعن كثب في مواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية، ويهدف وزيرا الخارجية تشاوش أوغلو وبلينكن إلى تطوير التعاون الثنائي من خلال حوار مفتوح وبناء، في إطار الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية".

وبحث الاجتماع الأساليب والخطوات الملموسة لزيادة التعاون في قضايا الدفاع ومكافحة الإرهاب وأمن الطاقة والغذاء ومكافحة التغير المناخي، وتعزيز الروابط التجارية، بحسب البيان.

وأكد أن الوزيران اتفقا بخصوص تكثيف المشاورات في القضايا الإقليمية.

ولفت البيان إلى تأكيد الوزيرين مجددًا دعمهما القوي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها "في مواجهة الحرب الروسية المرفوضة"، مضيفًا:" وفي هذا السياق، جددت تركيا والولايات المتحدة دعمهما لإيجاد حل لإنهاء الحرب".

واحتضنت نيويورك الأربعاء، الاجتماع الأول لـ "الآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية"، بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره الأمريكي انطوني بلينكن، في خطوة تهدف لحل العديد من نقاط الخلاف بين البلدين.