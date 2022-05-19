تشاوش أوغلو: الحرب بأوكرانيا أثرت على الأمن الغذائي العالمي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن الحرب الروسية - الأوكرانية أثرت بشكل مباشر على الأمن الغذائي العالمي.

ودعا تشاوش أوغلو خلال مشاركته في اجتماع وزاري حول أمن الغذاء العالمي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى تعاون دولي لضمان ألا تؤدي الحرب الروسية - الأوكرانية إلى تفاقم أزمة الجوع.

وأوضح تشاوش أوغلو أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى مواجهة أكثر من 800 مليون شخص حول العالم أزمة الجوع، منهم 60 بالمئة في مناطق تشهد صراعات واشتباكات.

وشدد على أن النهج الإنساني هو محور سياسات تركيا، مبينا أن أنقرة تعمل على تسهيل الفعاليات والأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وأكد عزم بلاده مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية فيما يخص مسألة الأمن الغذائي.