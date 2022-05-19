تشاوش أوغلو يدعو أرمينيا للاستجابة للمقاربات الأذربيجانية القائمة على حسن النية

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إن الحكومة الأرمينية تتعرض لضغوط من الراديكاليين في الداخل والشتات، فيما دعا يريفان للاستجابة إلى المقاربة الحسنة التي تبديها أذربيجان.

جاء ذلك في تصريح صحفي بعد مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن أذربيجان أظهرت رغبتها بالسلام والاستقرار الإقليميين بعد تحقيقها النصر في إقليم قره باغ، لافتا إلى أنها قدمت مقترحا لسلام شامل مع أرمينيا.

وأضاف أن البلدان توصلا لاتفاق لتشكيل لجنة لترسيم الحدود الثنائية بينهما خلال اجتماع في بروكسل.

وأعرب عن سعادة وترحيب تركيا لمقترح تولي وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا مفاوضات اتفاق سلام شامل.

كما أشاد بدعم أذربيجان لمحادثات تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا.

وأضاف: "دائما ما نشجع ونقول أن على أرمينيا أن تستجيب للمقاربات القائمة على حسن النية التي أبدتها أذربيجان".

وأردف: "نشاهد أن الحكومة الأرمينية تتعرض لضغوط من الراديكاليين في الداخل والشتات في الخارج، ونحن أبلغنا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظراءنا الآخرين بضرورة تشجيع أرمينيا أكثر في هذا الاتجاه".

وختم قائلا: "خلال اجتماعنا أمس، أكدنا مرة أخرى على رغبة تركيا وأذربيجان في تحقيق السلام، وأنهما أبديتا حسن النية من أجل استقرار المنطقة".