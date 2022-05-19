صحفي سويدي: تركيا محقة في معارضتها انضمامنا إلى الناتو

قال بي مي نيلسون، محرر الشؤون السياسية في صحيفة " Dagens Industri" السويدية، إن تركيا لديها مبررات محقة في معارضتها انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي ناتو.

وانتقد في مقال له حول الموقف التركي من عضوية السويد وفنلندا في ناتو، سياسات حكومة بلاده في دعم تنظيم "ي ب ك"، الذراع السوري لـ "بي كا كا" المصنف على قوائم الإرهاب من قبل تركيا والعديد من البلدان الغربية.

وأكد أن سياسات بلاده في هذا الخصوص ليست عبارة عن سوء تفاهم كما وصفتها وزيرة الخارجية السويدية آن ليندا، بل "حقيقة واضحة ومعروفة".

وأمس الأربعاء، تقدمت فنلندا والسويد، رسميا بطلب العضوية إلى حلف شمال الأطلسي.

والجمعة، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تحفظ بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وقال إنهما لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما في هذه المرحلة.