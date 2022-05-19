فنلندا: يمكن حل المشاكل المطروحة من تركيا بشأن عضوية الناتو

قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، إنه من الممكن حل كافة المشاكل التي طرحتها تركيا مؤخراس، على هامش تقدم بلاده بطلب انضمام إلى حلف الناتو.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فايستو خلال مشاركته في برنامج مشترك بين التلفزيونين السويدي، والفنلندي، الأربعاء، حول طلب عضوية البلدين في الناتو.

وأوضح أنه التقى برفقة نظيرته السويدية آن ليندي، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت.

وأعرب عن اعتقاده بأنه يمكن حل كافة المشاكل التي طرحتها تركيا مؤخرا على هامش طلب الانضمام للناتو.

وأردف أنه من الممكن أن تطول مرحلة انضمام البلدين إلى الناتو "بسبب تحفظات تركيا".

وفي وقت سابق اليوم، تقدمت فنلندا والسويد، رسميا بطلب العضوية إلى حلف شمال الأطلسي.

والجمعة، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تحفظ تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وقال إنهما لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما في هذه المرحلة.