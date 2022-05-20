السويد: موقفنا ثابت بشأن تصنيف "بي كا كا" تنظيما إرهابيا

قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، إن بلادها أول دولة بعد تركيا، صنفت "بي كا كا" تنظيما إرهابيا، وإن موقفها لم يتغير بهذا الخصوص.

وأفادت في تغريدة، الجمعة، أنها وبسبب المعلومات المضللة على نطاق واسع تود التذكير بأن السويد أول دولة صنفت "بي كا كا" تنظيما إرهابيا، بعد تركيا.

وأشارت إلى أن ذلك القرار اتخذ في عهد حكومة أولوف بالمه (الذي اغتيل عام 1986)، في حين صدر قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي في 2002.

وأضافت الوزيرة السويدية: "موقفنا لم يتغير".

والخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "أبلغنا أصدقاءنا برفضنا انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونتمسك بهذا الموقف".

ولفت إلى أن البلدين المذكورين يستضيفان إرهابيي تنظيمي "بي كا كا" و"ي ب ك" ويدعمانهما بالمال والسلاح.